Морські порти України з початку 2019 року станом на 29 липня збільшили вантажообіг на 15% або на 11 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це заявив на прес-конференції у вівторок в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Райвіс Вецкаганс, передає сайт «Порти України».

За словами Вецкаганса, основними драйверами зростання стали: агропродукція — на 34,4%, руда — на 29,8% і контейнери — на 19%.

Понад 80% всіх вантажів обробили морські порти «Південний», Миколаїв, Одеса і «Чорноморськ».

У першому півріччі 2019 року морські порти України збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,2% — до 72,213 млн тонн.

За підсумками 2018 року вантажопереробка в портах збільшилася порівняно з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.