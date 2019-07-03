Вантажообіг в українських портах за 7 місяців 2019 року збільшився на 15%
|18:50 30.07.2019
|Украина
Морські порти України з початку 2019 року станом на 29 липня збільшили вантажообіг на 15% або на 11 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це заявив на прес-конференції у вівторок в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Райвіс Вецкаганс, передає сайт «Порти України».
За словами Вецкаганса, основними драйверами зростання стали: агропродукція — на 34,4%, руда — на 29,8% і контейнери — на 19%.
Понад 80% всіх вантажів обробили морські порти «Південний», Миколаїв, Одеса і «Чорноморськ».
У першому півріччі 2019 року морські порти України збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,2% — до 72,213 млн тонн.
За підсумками 2018 року вантажопереробка в портах збільшилася порівняно з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.
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