В одесский порт зашло румынское научно-исследовательское судно Mare Nigrum / Фото

18:10 30.07.2019   Украина

29 июля поздно вечером в Одесский морской торговый порт зашло румынское судно Mare Nigrum.

Судно ошвартовалось у 16 причала Морвокзала, пишет Думская

Это уже не первый заход румынских ученых в Одессу, за последние несколько лет от нас стартовало несколько научных экспедиций для изучения состояния Черного моря. Можно ожидать, что в скором времени из Одессы начнется очередная экспедиция ученых для изучения черноморских ресурсов.

В апреле 2017 года были опубликованы результаты предыдущей экспедиции Mare Nigrum. Они подтвердили, что бескислородный слой, насыщенный сероводородом, за последние десятилетия значительно поднялся и в некоторых местах начинается уже на глубине 54 метра, а в самом «мертвом» слое обнаружены десятки видов бактерий. В пробах морской воды нашли 145 загрязнителей, в том числе ртуть, диоксины и пестициды. Мусор исследователи видели даже в центральной части моря, где из него уже образуются целые острова. Ученые также насчитали 365 видов чужеродных организмов, которые раньше не жили в Черном море.

Ожидается, что дальнейшие исследования будут определять параметры экологического состояния моря, проводить мониторинг органических загрязнителей, широкомасштабное исследование морского мусора, собирать данные для обновления каталога черноморских дельфинов, исследовать жизнь в бескислородном слое воды.

Судно MARE NIGRUM («Черное море») было построено в 1971 году в ГДР. Первоначально использовалось как рыболовецкое. Сейчас ходит под флагом Румынии и базируется в порту Констанца. Принадлежит румынскому национальному научно-исследовательскому институту морской геологии и геоэкологии. Длина судна — 82 метра, ширина — 13,6 метра, осадка — 5,2 м. Экипаж — 25 человек, исследовательская группа — 25 человек. На борту находится семь лабораторий и дистанционно управляемый подводный аппарат.


Фото Думская



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