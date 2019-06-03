На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото

18:30 30.07.2019   Россия

На ССЗ "Вымпел" состоялся торжественный спуск на воду катера специального назначения "Грачонок". 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет Судостроение.Инфо
 
Данный катер является третьим в серии из четырёх катеров специального назначения, которые будут построены для следующих нужд Росгвардии: борьбы с подводными диверсионными силами противника, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования.
 
В ближайшее время запланировано проведение швартовных и заводских ходовых испытаний, после чего состоится передача заказчику и отправка к месту несения службы.
 
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):
 
Разработчик проекта — КБ "Вымпел".
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
 
Вооружение: 14,5-мм пулемётная установка МТПУ; ротиводиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65; ПЗРК "Игла"; гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";  навигационная радиолокационная станция МР-231;  оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3; средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). 
 

Фото: ССЗ "Вымпел"



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