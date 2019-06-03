На ССЗ "Вымпел" состоялся торжественный спуск на воду катера специального назначения "Грачонок".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет Судостроение.Инфо.



Данный катер является третьим в серии из четырёх катеров специального назначения, которые будут построены для следующих нужд Росгвардии: борьбы с подводными диверсионными силами противника, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования.



В ближайшее время запланировано проведение швартовных и заводских ходовых испытаний, после чего состоится передача заказчику и отправка к месту несения службы.



Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):



Разработчик проекта — КБ "Вымпел".

Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м

Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м

Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.



Вооружение: 14,5-мм пулемётная установка МТПУ; ротиводиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65; ПЗРК "Игла"; гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа"; навигационная радиолокационная станция МР-231; оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3; средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").





Фото: ССЗ "Вымпел"