Танкисты соединения Южного военного округа в Волгоградской области осваивают новейшую методику стрельбы из танкового вооружения – тактико-огневое упражнение стрельб на трассе соревнований по танковому биатлону полигона Прудбой.

Ранее, данное упражнение выполнялось только участниками соревнований Армейских игр, а теперь каждым военнослужащим танкового подразделения. Это позволяет гораздо эффективнее использовать военную технику и навыки военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятий по огневой подготовке, танкисты отрабатывают комплексное упражнение со стрельбой штатным снарядом.

Упражнение проводится по маршруту длинной до 7 км с преодолением множества препятствий, в том числе эскарп, косогор, курган, водная преграда, проход в минном заграждении, змейка.

Так же при прохождении данных препятствий экипаж танка выполняет боевую стрельбу по различным мишеням, в том числе танк, самоходная установка, вертолет. Стрельба ведется как с места, так и с ходу на дальности от 300 м до 3 тысяч метров.