ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
|20:10 30.07.2019
|Армения
Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении, в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения (РТУ) применили современные комплексы «Инфауна», подавив средства связи условного противника на полигонах Камхуд и Алагяз.
Военнослужащие РЭБ в ходе учения выполнят нормативы по развертыванию комплекса из походного в боевое, усовершенствуют навыки ведения радиоразведки и подавления средств связи условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, специалисты РЭБ отработают действия по нарушению работоспособности и выводу из строя современных систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования с одновременным определением местоположения условного противника.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.
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