Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении, в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения (РТУ) применили современные комплексы «Инфауна», подавив средства связи условного противника на полигонах Камхуд и Алагяз.

Военнослужащие РЭБ в ходе учения выполнят нормативы по развертыванию комплекса из походного в боевое, усовершенствуют навыки ведения радиоразведки и подавления средств связи условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, специалисты РЭБ отработают действия по нарушению работоспособности и выводу из строя современных систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования с одновременным определением местоположения условного противника.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.