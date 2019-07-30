Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
|21:00 30.07.2019
|Греция
Поліція затримала в Салоніках 61 мігранта за незаконне проживання в країні, в результаті нічної облави після низки насильницьких інцидентів біля головного залізничного вокзалу міста.
Про це повідомляє Ekathimerini, пише Європейська правда/
Поліція заявила, що затримання пройшли слідом кількома запеклими зіткненнями між ворогуючими групами афганських і пакистанських мігрантів в останні кілька днів, в результаті яких постраждали чотири людини, в одної з яких вогнепальні поранення.
Сотні мігрантів живуть в районі навколо залізничного вокзалу Салонікі, де їх висаджують контрабандисти, що доставляють їх зі східного кордону Греції з Туреччиною.
У вівторок, 30 липня, після нічних затримань в районі вокзалу в Салоніках посилили присутність поліції.
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