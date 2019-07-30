Цинізм зашкалює: чиновники потрапили в історію з українським судном "Іван Голубець" / Фото

17:30 30.07.2019   Украина

25 липня наказом Держрибагентства була створена комісія з розслідування аварії на судні "Іван Голубець", яке затонуло біля берегів Мавританії 20 липня: комісію підозрюють в упередженості.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише екс-представник президента в АР Крим Борис Бабін, пише Апостроф.

Він зазначає, що більшість членів комісії складають функціонери Держриби і представники держпідприємств, які, на думку Бабича: "вже "докерувалися до ручки "океанічним рибальським флотом". Крім того, в комісії немає представника МЗС і експертів, які б спеціалізувалися на подібних аваріях.
 
"Втім найбільш цікавим є те, що комісія для своєї діяльності планує ...власний виліт у Мавританію, при чому за рахунок "спонсора", адже офіційно Держриба є дуже скромним у видатках органом держвлади. Корупційні ризики коментувати не буду, але за умов, коли постраждалі українські рибалки та родина загиблого на судні не отримали від "канадського судновласника" нічого, крім квитків на літак та погроз стягнення шкоди, такі вояжі чиновників та чиновниць до Атлантичного океану (позбавлені до речі будь-якого практичного сенсу), виходять навіть за рамки звичайного для Держриби "цинічного реалізму"", - пише Бабін.

Нагадаємо, 20 липня на борту українського траулера "Іван Голубець", який знаходився біля берегів Західної Африки, сталася масштабна пожежа. Після цього судно затонуло.

Фото Апостроф



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