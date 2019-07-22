Суд заарештував російський танкер Neyma, затриманий в порту Ізмаїла
|16:50 30.07.2019
|Крым
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд наклав арешт на російський танкер NEYMA, затриманий в порту Ізмаїла.
Про це Матіос написав в Facebook, передає НВ.
«За результатами розгляду відповідного клопотання судом НАКЛАДЕНО АРЕШТ на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!», — заявив Матіос.
Військовий прокурор додав, що російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ.
«Пояснюю — судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон», — підкреслив він.
24 липня СБУ затримала в порту Ізмаїла танкер під прапором РФ, що блокував українські військові кораблі.
Йдеться про судно NEYMA, яке з метою приховування його участі у провокації російських спецслужб у Керченській протоці перейменували у NIKA SPIRIT.
Ще на цю тему:
В Крыму в ходе незаконных раскопок археологи нашли серебряный денарий и перстень с сердоликом
Новый вид туризма: В оккупированном Крыму мошенники бронируют номера в гостиницах от лица налоговой
В оккупированном Крыму предлагают ввести конфискацию за нарушение использования маломерных судов / Видео
У Сімферополі “розбирають” храм ПЦУ - Представництво Президента в АРК звернулось до прокуратури
Море в Севастополе огородили колючей проволокой
Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за участь у НЗФ і сприяння окупації Росією Криму
Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова
В оккупированной Евпатории хирурги прекратили оперировать пациентов - нет анестезиологов и реаниматологов
Сгоревший газовоз Candy буксируют в порт Измир (Турция)
Оккупанты выставили на торги три земельных участка сельскохозяйственного назначения
У оккупантов недосчитались миллиона туристов в Крыму
Оккупанты жалуются, что Крым заполнили недобросовестные подрядчики