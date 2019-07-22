Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд наклав арешт на російський танкер NEYMA, затриманий в порту Ізмаїла.

Про це Матіос написав в Facebook, передає НВ.

«За результатами розгляду відповідного клопотання судом НАКЛАДЕНО АРЕШТ на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!», — заявив Матіос.

Військовий прокурор додав, що російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ.

«Пояснюю — судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон», — підкреслив він.

24 липня СБУ затримала в порту Ізмаїла танкер під прапором РФ, що блокував українські військові кораблі.

Йдеться про судно NEYMA, яке з метою приховування його участі у провокації російських спецслужб у Керченській протоці перейменували у NIKA SPIRIT.