Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари

20:40 30.07.2019   Крым

В окупованому Криму судова система Росії вмонтована в загальний маховик репресій, в ході яких людину переслідують за релігійні погляди, громадянську позицію і громадську діяльність.

Про це у вівторок на прес-конференції заявила голова правління Центру прав людини «ZMINA» Тетяна Печончик, повідомляє Укрінформ.

"Після окупації Криму Росією там були зафіксовані факти насильницьких дій, зникнень людей. Сьогодні рівень репресій у Криму не знизився, окупаційна влада стала використовувати для цього всю міць системи правоохоронних органів, силовиків, ФСБ, поліцію і замкнула всі ці переслідування на судовій системі, яка вмонтована в загальний маховик репресій", - заявила Печончик.

За її словами, центром прав людини «ZMINA» зафіксовано ряд порушень, коли окупаційна влада, створюючи політично мотивовані справи, переслідує людей за релігійні погляди, громадянську позицію або громадську діяльність.

Загалом, зазначила правозахисниця, наразі в Росії і в окупованому Криму за сфабрикованими обвинуваченнями в місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, більшість з них - кримські татари.

Фактично по цій групі людей можна сказати, що переслідування в Криму відбуваються за кількома ознаками.

"Це групи людей, які є громадянськими активістами, правозахисниками, громадянськими журналістами, які знаходяться в місцях позбавлення волі саме за свою громадську діяльність. Це Емір-Усеїн Куку, який був членом "Контактної групи з прав людини" в Ялті, це Сервер Мустафаєв - координатор "Кримської солідарності". Це громадянські журналісти Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Наріман Мемедемінов та інші активісти руху "Кримська солідарність", які фактично в умовах відсутності незалежних медіа взяли на себе роль журналістів і намагаються доносити інформацію про те, що відбувається в Криму, створюючи блоги або відео-стрими в соцмережах, особливо під час масових обшуків та арештів кримських татар", - розповіла керівник правозахисного центру.

Як заявила Печончик, в умовах, коли Росія зачистила інформаційне поле в Криму, заблокувавши близько 30-ти незалежних українських медіа, правозахисники через ООН звертаються до Росії з вимогою негайно припинити переслідування громадянських активістів і журналістів.

На її думку, оскільки Росія продовжує залишатися учасницею Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і заяв про відхилення від зобов'язань не робила, вона повинна неухильно виконувати покладені на неї зобов'язання.

"Одна з наших рекомендацій, які ми адресуємо Росії через майданчик ООН, негайно припинити переслідування в будь-якій формі незалежних громадянських журналістів, а також припинити масове блокування українських ЗМІ", - резюмувала правозахисниця.



Ще на цю тему:

11:50 30.07.2019
Український консул відвідав блогера Мемедемінова у російському СІЗО
10:40 30.07.2019
В оккупированном Крыму опять объявили марафон по сбору средств для оплаты штрафов
17:27 29.07.2019
Суд призначив штрафи 11 кримським татарам, затриманих на Красній площі
15:36 29.07.2019
Суд Москви визнав винним кримського татарина, який не брав участь в пікеті
12:59 29.07.2019
Одного з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з Криму в Росію — адвокат
09:49 29.07.2019
Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експресрежимі - 10 хвилин на кожного
16:30 26.07.2019
Адвокат: Оккупанты поместили троих политзаключенных в психбольницу
16:00 25.07.2019
Омбудсмени України та РФ домовились про надання Бекірову незалежного лікаря
14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
10:20 25.07.2019
Двох кримських татар вивезли з СІЗО в Росії в невідомому напрямку / Фото
08:39 25.07.2019
“Справа Хізб ут-Тахрір”: кримський “суд” проігнорував апеляцію Мустафаєва
07:57 25.07.2019
Пропавший в Симферополе крымский татарин нашелся
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
09:20 30.07.2019
В Молдове отменили запрет на поездки чиновников в Россию
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
17:50 30.07.2019
ЮВО: Танкисты освоили новейшую методику стрельбы
15:00 30.07.2019
Российские ВДВ проведут самую масштабную высадку десанта "вслепую"
14:40 30.07.2019
США пропонують нові санкції щодо банківської, енергетичної та оборонної галузей РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 30.07.2019
Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
19:40 30.07.2019
Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
19:30 30.07.2019
Морська адміністрація хоче ліквідувати «ЧорноморНДІпроект»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд