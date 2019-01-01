Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення

20:20 30.07.2019   Румыния

Глава Міністерства внутрішніх справ Румунії Ніколає Мога подав у відставку через шість днів після призначення на посаду на тлі резонансної справи про вбивства дівчат-підлітків. 

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на портал Hotnews.

"Після розмови, яку я провів сьогодні вранці з прем'єр-міністром Віорікою Денчіле, я прийняв рішення піти з посади міністра внутрішніх справ. Я прийняв це рішення, щоб зберегти престиж відомства після поганої роботи окремих його працівників, які були звільнені або покарані", — сказав Мога.

За його словами, протягом шести днів, які він очолював міністерство, було зроблене все можливе для виявлення винних у справі про вбивства дівчат.

"Я вірю чесним і професійним людям в міністерстві, що вони зможуть завершити роботу, яку ми почали разом. Ми повинні забезпечити, щоб такі події більше не повторилися в майбутньому", – зазначив він.

Мога був призначений на посаду 24 липня – у день викрадення 15-річної Александри Мецешану.

Викрадена дівчина наступного дня тричі телефонувала на номер екстреної служби 112, однак через зволікання в роботі поліції її місцезнаходження вчасно не локалізували. Її останки знайшли наступного дня на подвір'ї 66-річного Георге Дінки. Там же були знайдені рештки іншої дівчини – 18 річної Луїзи Міхаели Меленку, зниклої у квітні цього року.

"Справа Каракал" отримала значний розголос і вже призвела до кількох відставок у структурах МВС різного рівня і протестів.

Попередню очільницю МВС Кармен Дан звільнили 16 липня, Ніколає Мога виконував обов'язки міністра до призначення на посаду 24 липня.



Ще на цю тему:

09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
11:06 03.05.2018
Екс-главу МВС Румунії судитимуть за смерть поліцейського
13:55 02.05.2018
Президент Румынии потребовал отставки премьер-министра
12:54 25.04.2018
Екс-міністр фінансів Румунії звинувачується в отриманні хабара в 20 млн. євро
12:33 17.04.2018
Першому президенту Румунії пред'явлено обвинувачення в злочинах проти людяності
10:22 16.04.2018
Президент Румунії погодив кримінальне переслідування екс-керівників держави
11:21 18.01.2018
Уряд Румунії вперше очолить жінка
10:48 17.01.2018
В Румынии ушел в отставку второй за полгода премьер
17:02 13.10.2017
Троє румунських міністрів подали у відставку
09:52 13.09.2017
У Румунії призначили нового міністра оборони
16:39 07.09.2017
Министр обороны Румынии ушел в отставку
12:11 25.04.2017
Суд подтвердил приговор главе правящей партии Румынии по делу о махинациях на референдуме
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
09:20 30.07.2019
В Молдове отменили запрет на поездки чиновников в Россию
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
17:50 30.07.2019
ЮВО: Танкисты освоили новейшую методику стрельбы
15:00 30.07.2019
Российские ВДВ проведут самую масштабную высадку десанта "вслепую"
14:40 30.07.2019
США пропонують нові санкції щодо банківської, енергетичної та оборонної галузей РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 30.07.2019
Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
19:40 30.07.2019
Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
19:30 30.07.2019
Морська адміністрація хоче ліквідувати «ЧорноморНДІпроект»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд