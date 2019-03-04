ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма

20:00 30.07.2019   Крым

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило открытый конкурс на поставку пяти пассажирских судов для оккупированного Крыма. 

Информация о процедуре была опубликована в ЕИС в сфере закупок вечером 29 июля, пишет Судостроение.Инфо.

Согласно прилагаемой документации, закупаемые самоходные пассажирские суда предназначены для регулярных пассажирских перевозок в акватории Севастопольской бухты и в прибрежных морских районах аннексированного полуострова Крым.

Корпус может быть однокорпусным или катамаранным. Длина судна не должна превышать 29,9 м, ширина – 7,5 м, осадка – 1,7 м. Пассажировместимость должна составлять не менее 200 человек, эксплуатационная скорость – не менее 10 узлов.

В техническом задании также отмечается, что на судне должна быть предусмотрена носовая, кормовая и бортовая посадка и высадка пассажиров, включая пассажиров маломобильных групп населения.

Максимальная стоимость работ составляет 1,25 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа. Подведение итогов назначено на 21 августа 2019 года. Что касается сроков строительства, то первое судно должно быть передано заказчику не позднее 18 месяцев с даты заключения договора, пятое – не позднее 30 месяцев.

Отметим, 10 июня правительство Севастополя сообщило о планах заключить лизинговый контракт на приобретение пяти пассажирских судов между ГТЛК и "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова".



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