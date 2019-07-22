Первый из трех новых корпусов симферопольского СИЗО построили еще в январе, однако заключенных перевести туда не могут.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина, пишут Новости Крыма.

Со слов Лубиной, до сих пор не удалось решить вопрос с пропускной системой и кадрами, которые будут обслуживать СИЗО.

«Там будет три корпуса, один сдан, второй почти готов, но еще люди там не размещаются, потому что не решена масса вопросов и по режимной системе, и по пропускной. Необходимо решить и вопрос кадров. В новом СИЗО должны работать специально подготовленные люди, высокие требования к физической подготовке, здоровью этих людей. Там будет медицинский центр, необходимы врачи. Этот вопрос еще остается не решенным», — подчеркнула она.

"Омбудсмен" также отметила, что новые корпуса СИЗО построены по "всем российским стандартам", в то же время вопрос "нормы квадратных метров на одного заключенного" в оккупированном Крыму пока остается актуальным.

На сегодняшний день, по данным омбудсмена, в Симферопольском СИЗО содержатся более тысячи заключенных. При этом старое здание может вместить чуть более 800 человек.