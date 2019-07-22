Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
|19:40 30.07.2019
|Крым
Первый из трех новых корпусов симферопольского СИЗО построили еще в январе, однако заключенных перевести туда не могут.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина, пишут Новости Крыма.
Со слов Лубиной, до сих пор не удалось решить вопрос с пропускной системой и кадрами, которые будут обслуживать СИЗО.
«Там будет три корпуса, один сдан, второй почти готов, но еще люди там не размещаются, потому что не решена масса вопросов и по режимной системе, и по пропускной. Необходимо решить и вопрос кадров. В новом СИЗО должны работать специально подготовленные люди, высокие требования к физической подготовке, здоровью этих людей. Там будет медицинский центр, необходимы врачи. Этот вопрос еще остается не решенным», — подчеркнула она.
"Омбудсмен" также отметила, что новые корпуса СИЗО построены по "всем российским стандартам", в то же время вопрос "нормы квадратных метров на одного заключенного" в оккупированном Крыму пока остается актуальным.
На сегодняшний день, по данным омбудсмена, в Симферопольском СИЗО содержатся более тысячи заключенных. При этом старое здание может вместить чуть более 800 человек.
Ще на цю тему:
Правозахисники: У Криму за час окупації «суди» винесли 522 незаконних рішення про арешт українських громадян
Захарова назвала безумием планы Киева создать телеканал для влияния на оккупированный Крым
Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні
Чтобы Украина не подсматривала: в аннексированном Севастополе отказались от интернет-трансляции выборов
Спецпредставник Держдепу США: ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків
Росія готується до тотального контролю Чорного моря — експерт
Посольство США позитивно оцінило дії української влади під час інциденту з російським танкером