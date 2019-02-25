Флагманские специалисты штаба Черноморского флота страны-агрессора проверяют учебный корабль «Перекоп» перед выходом в море.

Все технические системы, оборудование и документация корабля проверяются в соответствие с требованиями, предъявляемыми к кораблям, совершающим межфлотский переход. Корабль пополняется до полных норм топливом, водой и продовольствием, сообщает пресс-служба Минобороны России.

26 июля 2019 года учебный корабль «Перекоп» прибыл на Черноморский флот для замены обучающихся курсантов после совершения перехода из Кронштадта в оккупированный Севастополь.

После завершения проверки и устранения выявленных замечаний экипаж корабля выйдет в море для осуществления учебного похода с курсантами Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и Севастопольского Президентского кадетского училища (Филиала Нахимовского военно-морского училища).

Корабль направится в Кронштадт, по пути в который прохождением пролива Гибралтар совершит деловой заход в испанский порт Сеута.

Учебный корабль «Перекоп» входит в состав Балтийского флота. Оснащён современным радиотехническим и навигационным оборудованием, а также имеет боевое вооружение. Для обучения курсантов предусмотрены прокладочные классы, учебные аудитории, астрономическая палуба и отсек для тренировок по борьбе за живучесть.