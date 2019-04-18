Оккупанты заявили, что инвестор из Индии намерен производить в Крыму масло из рыжика

19:00 30.07.2019   Крым

Инвестор из Индии, который выращивает в оккупированном Крыму масличную культуру рыжик посевной, хочет перенести на полуостров соответствующее производство масла. 

Об этом сообщила пресс-служба "Корпорации развития" оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.
 
В сообщении сказано, что не так давно в нашу организацию обратился инвестор из Индии. Он занимается производством масла из рыжика: выращивает в Крыму, а на переработку возит на материковую Россию. Ближайшая цель – перевести производство воккупированный Крым.

В корпорации уточнили, что для инвестора нашелся потенциальный партнер – предложение индийского предпринимателя заинтересовало создателя пищевого промышленного парка «Крымское золото» Владислава Мартьянова.

Рыжиковое масло – диетический продукт, рекомендованный людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Производится из семян масличной культуры — рыжика посевного.



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