Після того, як у "Газпрому" не вийшло в люксембурзькому суді зняти арешт з активів за позовом "Нафтогазу України", компанія готує нову програму єврооблігацій, але в іншій юрисдикції.

Про це "Інтерфаксу" повідомило джерело, пише ZN,UA.

Окружний суд Люксембургу 8 липня відхилив скаргу "Газпрому" і підтвердив арешти активів на території країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, що в лютому "Нафтогаз" направив на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital Sa (емітент нинішньої програми євробондів) повідомлення про арешт будь-якої заборгованості та активів ПАТ "Газпром" в Люксембурзі.

Після дій "Нафтогазу" з активами "Газпрому" в Люксембурзі російська компанія поки не розміщувала нових єврооблігацій.

У свою чергу, Високий суд Англії та Уельсу в березні припинив виробництво у справі про визнання і приведення до виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу до закінчення провадження в апеляційній інстанції.

У зв'язку з цим джерело агентства не виключає, що юрисдикція нової програми бондів може бути британською.

Нового виходу "Газпрому" на міжнародний ринок запозичень варто очікувати не раніше вересня.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Амстердама і Окружний суд Люксембургу 8 липня відхилили апеляції російського "Газпрому" у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.