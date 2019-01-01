МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут

18:20 30.07.2019   Абхазия

В оккупированном регионе Абхазии, в частности в аэропорту Сухуми, международные рейсы выполняться не будут, поскольку это противоречит международному праву, уставу Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательству Грузии.

Об этом говорится в комментарии МИД Грузии к распространенной российскими СМИ информации о возможном задействовании Сухумского аэропорта и начале полетов с Россией, пишет ГрузияOnline.

«В соответствии с законом Грузии «об оккупированных территориях», на абхазский регион и воздушное пространство над ним, распространяется режим чрезвычайного положения, то есть особый правовой режим, запрещающий международное воздушное движение на оккупированных территориях.

Международная организация гражданской авиации, естественно, твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и единство грузинского воздушного пространства. Согласно уставу ICAO аэропорт Сухуми и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Таким образом, в оккупированном регионе Абхазии (в частности, в аэропорту Сухуми) международные рейсы выполняться не будут, поскольку это противоречит международному праву, уставу ICAO и законодательству Грузии. Транспортная администрация Грузии будет использовать все имеющиеся рычаги, включая международные механизмы, чтобы были соблюдены международные стандарты и стандарты ICAO», -заявили в МИД Грузии.

26 июля Агентство гражданской авиации Грузии обнародовало заявление, в котором четко поясняется, почему международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми не могут быть осуществлены без разрешения грузинских авиационных властей. Согласно заявлению, ни одна авиакомпания не сможет выполнять международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми до тех пор, пока решение об этом не примет Грузия и грузинская сторона не сможет обеспечить надзор за безопасностью полетов.



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