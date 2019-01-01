Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичный показатель в Средиземном море.

Таковы результаты совместных Черноморских исследований проекта ЕС/ПРООН, Минэкологии и природных ресурсов, пишет ЛИГА.Новости.

83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей пластиковые пакеты.

"Большие реки (в Украине исследования проводились на Дунае и Днестре) несут в море от шести до 50 единиц мусора в час. Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря (90.5 до 50 единиц мусора/км2). В отложениях Черного моря как на шельфе, так и на глубине более 2 000 метров был найден микропластик", - отмечается в сообщении.

По данным исследования, концентрации некоторых главных вредных химических соединений, которые представляют угрозу жизни морской фауны и человека, выше допустимых норм токсичности.

"Среди таких соединений - бензо (а) пирен, некоторые пестициды, инсектициды, а также ртуть и антипирены в рыбе. Выявлены 124 химические соединения, вредные для морской экосистемы и здоровья человека, стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства", - подчеркнули специалисты.

Концентрацию этих веществ в морской вод раньше не мониторили, сейчас предложат включить их в регулярные исследования.

"Полученные результаты исследований станут основой для разработки научно обоснованной программы мер по улучшению состояния Черного моря, а также для глобального понимания текущих рисков и угроз морским экосистемам", - отметил руководитель группы экспертов проекта Ярослав Слободник.