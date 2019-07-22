В Крыму в ходе незаконных раскопок археологи нашли серебряный денарий и перстень с сердоликом
|17:40 30.07.2019
|Крым
Серебряный денарий, перстень с сердоликом, бусы и сосуды для благовоний обнаружили ученые Института археологии Крыма РАН при помощи волонтеров фонда "Археология" в некрополе Кыз-Аул в восточной части оккупированного Крыма.
Об этом сообщили журналистам во вторник, 30 июля, в пресс-службе фонда, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ходе раскопок, которые незаконно проводятся в оккупированном Россией Крыму с ачала июля до 25 августа, в некрополе было обнаружено захоронение 12-и человек, предположительно древних воинов-всадников.
"Из интересных находок стоит отметить серебряный римский денарий Домициана 88 года н. э., на котором с одной стороны изображен сам император в лавровом венке, с другой стороны - богиня Минерва, в шлеме и на корабле", - приводят в сообщении слова начальника экспедиции Павла Гецко.
Помимо этого, в склепе были обнаружены несколько комплектов сердоликовых и гагатовых бус, пряжки от ремней первых веков н. э., разнообразная керамическая посуда и бальзамарии - сосуды для благовоний, серебряный перстень с сердоликовой вставкой, на которой была изображена стоящая в рост женщина, гемма из сердолика с изображением собаки.
Директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков пояснил ТАСС, что все находки вызывают интерес у археологов. К примеру, серебряный денарий был впервые обнаружен в некрополе, где ранее находили только медные монеты.
Некрополь Кыз-Аул, где ведутся раскопки, археологи называют "многоэтажным кладбищем", рассказали в фонде. Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым "этажом", в средневековье, на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.
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