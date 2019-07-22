У Криму за період окупації винесено не менше 522 незаконних рішень про утримання під вартою в рамках політично мотивованого кримінального переслідування громадян України.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«Найбільшу кількість рішень винесено в Київському районному суді Сімферополя – 224 і Верховному суді Криму – 138.

Найбільша кількість рішень про утримання під вартою винесли судді:

Віктор Можелянскій – 41,

Михайло Білоусов – 36,

Денис Діденко – 25,

Олег Лебідь – 20,

Андрій Долгополов – 19», – йдеться в повідомленні.

В окупованому Криму станом на 8 липня 2019 року 93 людини незаконно позбавлені волі в рамках політичного або релігійного переслідування.