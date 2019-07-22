Правозахисники: У Криму за час окупації «суди» винесли 522 незаконних рішення про арешт українських громадян
|17:20 30.07.2019
|Крым
У Криму за період окупації винесено не менше 522 незаконних рішень про утримання під вартою в рамках політично мотивованого кримінального переслідування громадян України.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
«Найбільшу кількість рішень винесено в Київському районному суді Сімферополя – 224 і Верховному суді Криму – 138.
Найбільша кількість рішень про утримання під вартою винесли судді:
Віктор Можелянскій – 41,
Михайло Білоусов – 36,
Денис Діденко – 25,
Олег Лебідь – 20,
Андрій Долгополов – 19», – йдеться в повідомленні.
В окупованому Криму станом на 8 липня 2019 року 93 людини незаконно позбавлені волі в рамках політичного або релігійного переслідування.
Ще на цю тему:
12:30 30.07.2019
Захарова назвала безумием планы Киева создать телеканал для влияния на оккупированный Крым
Захарова назвала безумием планы Киева создать телеканал для влияния на оккупированный Крым
07:50 30.07.2019
Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні
Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні
16:39 29.07.2019
Чтобы Украина не подсматривала: в аннексированном Севастополе отказались от интернет-трансляции выборов
Чтобы Украина не подсматривала: в аннексированном Севастополе отказались от интернет-трансляции выборов
10:54 29.07.2019
Спецпредставник Держдепу США: ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків
Спецпредставник Держдепу США: ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків
07:55 29.07.2019
Росія готується до тотального контролю Чорного моря — експерт
Росія готується до тотального контролю Чорного моря — експерт
15:50 26.07.2019
Посольство США позитивно оцінило дії української влади під час інциденту з російським танкером
Посольство США позитивно оцінило дії української влади під час інциденту з російським танкером