У 2018-2019 маркетинговому році термінал ЄВТ перевалив 482,9 тис. тонн сільгоспвантажів

17:00 30.07.2019   Украина

ТОВ «ЄВТ Грейн» (Миколаїв), яке оперує терміналом з перевалки зернових вантажів ТОВ «Компанія «Євровнешторг» (ЄВТ) у спеціалізованому морському порту (СМП) «Ольвія», в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) забезпечило перевалку на експорт 482,9 тис. тонн зернових і олійних культур.

Як повідомила прес-служба «ЄВТ Грейн», у структурі перевалки вантажів перше місце посіла пшениця — 260,4 тис. тонн, що становить 53,9% від загального обсягу. Перевалка кукурудзи становила 119,5 тис. тонн, шроту — 87,9 тис. тонн, сої — 12,1 тис. тонн, сорго — 3 тис. тонн, пишуть Порти України.

У 2018-2019 МР термінал ЄВТ обробив 26 суден. Прямим варіантом відвантажено 413,7 тис. тонн, через склад — 54,3 тис. тонн і 14,9 тис. тонн з барж. Основні напрямки відправки — Північна Африка, Близький Схід і Європа.

«Термінал почав приймати перші судна у грудні 2018 року, і для семи місяців роботи це непоганий результат. Ми розглядали період до настання наступного врожаю, як час для злагодження всіх підрозділів і випробування обладнання. У планах на 2019-2020 маркетинговий рік у нас збільшення потужностей прийому і одноразового зберігання до 206 тис. тонн. Таким чином вийдемо на можливість перевалки до 3 млн тонн на рік. Ми розширили коло клієнтів і маємо намір новий рік відпрацювати на максимумі можливостей», — зазначив директор «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Прес-служба нагадала, що в 2019-2020 МР клієнтами компанії стали найбільші іноземні агротрейдери Soufflet Négoce, Cargill, Glencore, VA Intertrading Aktiengesellschaft, Louis Dreyfus Company Suisse S.A. і в рамках довгострокового партнерства — ТОВ «Аскет Шиппінг» та ТОВ «Вібо Транс».

ТОВ «ЄВТ Грейн» є портовим оператором СМП «Ольвія» (причал №4). Компанія оперує терміналом ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», який спеціалізується на перевалці зернових і шроту. Річна пропускна здатність ― 1,5 млн тонн зерна. Термінал обробив перше судно в грудні 2018 року.

На сьогодні завершено будівництво першої черги терміналу. Побудовані операційна акваторія, підхідний канал і власний причал довжиною 280 метрів і глибиною 11,5 метра, що дозволить приймати судна Handysize і Capesize. Потужності зберігання представлені критим складом обсягом 90 тис. тонн і чотирма силосами по 6,5 тис. тонн.

У вересні 2019 року очікується завершення другої черги будівництва. Буде зведений другий склад підлогового зберігання на 90 тис. тонн. Після введення другої черги річний обсяг перевалки досягне 2 млн тонн, після закінчення третьої черги будівництва термінал вийде на річну перевалку 4 млн тонн.



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