МінТОТ: питної води в Криму для населення вистачає "з головою"

12:50 30.07.2019   Крым

На території окупованого Криму вистачає питної води для потреб населення.  

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, передає  УНІАН.

За його словами, десь місяць тому ідея про те, що воду подавати на Крим, була озвучена у президента.

«Це була офіційно озвучена ідея. І тут треба сказати, що Меджліс зі свого боку, міністерство зі свого боку – ми пояснювали і казали, що, дивіться, гуманітарної складової водопостачання на Крим немає», - сказав Гримчак.

Він зауважив, що згідно даних, які було отримано, питної води в Криму для населення вистачає "з головою".

«Не вистачає для військової бази Російської Федерації, яка там величезна, і для промислового виробництва. Але це не є проблемою України, а це є проблемою окупаційної влади. Така сама ситуація з електроенергетикою і така сама ситуація на сьогоднішній день і з залізничним сполученням», – додав чиновник.

Як повідомлялося раніше, представник президента в АР Крим заявив, що позиція щодо непоставок води Північно-Кримським каналом в окупований Крим є правильною і вірною.


 



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