Экипаж морского тральщика Черноморского флота страны-агрессора «Ковровец» отработал противоминные действия в акватории Средиземного моря.

Учения прошли в рамках плановой боевой подготовки, сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов», – говорится в сообщении.

Также экипаж тральщика провел корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

«Ковровец» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с июля текущего года, сменив морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин».