Тральщик Черноморского флота оккупантов отработал поиск мин в Средиземном море
|16:40 30.07.2019
|Крым
Экипаж морского тральщика Черноморского флота страны-агрессора «Ковровец» отработал противоминные действия в акватории Средиземного моря.
Учения прошли в рамках плановой боевой подготовки, сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов», – говорится в сообщении.
Также экипаж тральщика провел корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.
«Ковровец» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с июля текущего года, сменив морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин».
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