Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат

16:20 30.07.2019   Молдова

Колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк, який залишив країну після зміни влади, у вівторок 30 липня склав депутатський мандат.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У нинішній ситуації, коли мандат депутата більше не вартий нічого, я не можу виконати свої зобов'язання перед виборцями у Ніспоренах, тими, хто зробив мій мандат найбільш представницьким у нинішньому парламенті за кількістю голосів. Було б несправедливо займати це місце доти, допоки я не зможу виконувати свій мандат, отриманий від них, через причини, що не залежать від мене", - написав Плахотнюк на своїй сторінці в Facebook.

Плахотнюк зазначив, що не хоче працювати у жодній державній установі. Він стверджує: новий альянс ПСРМ - ACUM не тільки політизував правоохоронні органи та замінив професійних посадових осіб на вигідних для себе осіб, а й віддав всі важливі органи в руки Москви.

Плахотнюк переконує, що росіяни хочуть захопити ключові відомства для "встановлення проросійського режиму на довгі роки", а блок ACUM продовжує перебувати в полоні "колишньої політичної одержимості", тоді як за їхніми спинами незаконно встановлюють контроль над державою.

Нагадаємо, Плахотнюк покинув Молдову після недавньої зміни влади та нині перебуває за кордоном.

У рамках розслідування справи про крадіжку мільярда на активи Плахотнюка наклали арешт.

Демократична партія, яку він очолював, повністю змінила керівництво.



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