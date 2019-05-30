И.о. "губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев объявил о намерении инициировать изъятие земельных участков граждан для строительства новой инфекционной больницы.

Этот объект планируется расположить в медицинском кластере вместе с будущими онкодиспансером и больницей скорой помощи в районе Камышовского шоссе, сообщает Новый Севастополь.

«Что касается больницы скорой помощи и онкоцентра, эти объекты сейчас планируется строить, они запроектированы на новом участке рядом с действующим противотуберкулёзным диспансером, – заявил он. – На этом пятне застройки у нас остаются определённые свободные площади, которые в настоящее время частично распределены под индивидуальное жилищное строительство. Так как там накладываются определённые ограничения министерством культуры РФ и там невозможно производить никакую жилую застройку, я буду к вам обращаться с предложением эти земельные участки изымать, при всех соответствующих процедурах, в пользу города».

До настоящего времени здание новой инфекционной больницы планировалось строить на месте старой. На время строительства учреждение планировалось разместить в модульном корпусе на территории городской больницы №9 в Балаклаве.

Развожаев предложил отказаться от этой идеи: деньги на строительство корпуса перераспределить на ремонт существующего учреждения, а проект новой больницы переделать.

«Мы должны оперативно провести изыскательские работы, – сказал он. – Там карстовые грунты и должны проводиться дополнительные исследования. Понятно, что перепроектирование инфекционной больницы на новое место может привести к серьёзному удорожанию, но я предварительно получил федеральную поддержку со стороны (премьер-министра РФ) Дмитрия Анатольевича Медведева. Такое решение мы готовы принять с учётом всех аргументов и здравого смысла. Проблема в том, что нам потребуется, наверное, до года времени, чтобы перепроектировать объект».

И.о. "губернатора" попросил "депутатов" поддержать это решение и провести разъяснительную работу по этому вопросу с горожанами на своих округах.