В оккупированном Крыму мошенники бронируют гостиничные номера от лица Налоговой службы.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу УФНС России по оккупированному Крыму.

«Так, мошенники, представляясь должностными лицами налоговых органов Республики Крым и других субъектов Российской Федерации, пытаются ввести в заблуждение граждан и представителей организаций, обращаясь с различными просьбами об оказании материальной и финансовой помощи в организации проведения досуга и отдыха», — сообщили в пресс-службе.

С разных номеров сотовых телефонов поступают звонки с просьбой: разместить в гостинице проверяющих из Москвы или руководства налогового органа, укомплектовать номера продуктами питания и элитными спиртными напитками; перевести определенную сумму денежных средств через терминал на указанный телефонный номер или банковскую карту; организовать ужин со спиртными напитками для проверяющих лиц.