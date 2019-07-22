В оккупированном Крыму предлагают ввести конфискацию за нарушение использования маломерных судов / Видео

15:20 30.07.2019   Крым

Оккупационные власти Крыма предлагают ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до конфискации. 

Об этом сегодня, 30 июля, заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов. Он сообщил, что с таким предложением уже обратился к председателю правительства России, передает Крыминформ.

«Я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с мерами по наведению порядка в части увеличения административных штрафов кратно для юридических лиц. Это касается маломерных судов. Мы сегодня видим полный бардак, все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе на конфискации – конфискация орудия административного правонарушения. Конфискуем – сразу закончится вся ситуация. Один день проедем, у всех позабираем, если нет документов. И на этом все закончится», – сказал Аксёнов.

На заседании Совета министров Крыма Аксёнов также обратился к представителям правоохранительных органов с требованием возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц, допускающих нарушения в этой сфере.

Ранее Аксёнов заявил о возможном применении конфискации за нарушение правил пассажирских перевозок на территории Республики Крым. Глава республики предложил лишать транспортных средств нелегальных перевозчиков.



Ще на цю тему:

17:40 30.07.2019
В Крыму в ходе незаконных раскопок археологи нашли серебряный денарий и перстень с сердоликом
16:50 30.07.2019
Суд заарештував російський танкер Neyma, затриманий в порту Ізмаїла
15:40 30.07.2019
Новый вид туризма: В оккупированном Крыму мошенники бронируют номера в гостиницах от лица налоговой
08:50 30.07.2019
У Сімферополі “розбирають” храм ПЦУ - Представництво Президента в АРК звернулось до прокуратури
13:23 29.07.2019
Море в Севастополе огородили колючей проволокой
11:59 29.07.2019
Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за участь у НЗФ і сприяння окупації Росією Криму
19:40 26.07.2019
Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова
15:20 26.07.2019
В оккупированной Евпатории хирурги прекратили оперировать пациентов - нет анестезиологов и реаниматологов
17:16 25.07.2019
Сгоревший газовоз Candy буксируют в порт Измир (Турция)
18:40 24.07.2019
Оккупанты выставили на торги три земельных участка сельскохозяйственного назначения
17:40 24.07.2019
У оккупантов недосчитались миллиона туристов в Крыму
16:40 24.07.2019
Оккупанты жалуются, что Крым заполнили недобросовестные подрядчики
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
09:20 30.07.2019
В Молдове отменили запрет на поездки чиновников в Россию
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
17:50 30.07.2019
ЮВО: Танкисты освоили новейшую методику стрельбы
15:00 30.07.2019
Российские ВДВ проведут самую масштабную высадку десанта "вслепую"
14:40 30.07.2019
США пропонують нові санкції щодо банківської, енергетичної та оборонної галузей РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 30.07.2019
Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
19:40 30.07.2019
Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
19:30 30.07.2019
Морська адміністрація хоче ліквідувати «ЧорноморНДІпроект»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд