Оккупационные власти Крыма предлагают ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до конфискации.

Об этом сегодня, 30 июля, заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов. Он сообщил, что с таким предложением уже обратился к председателю правительства России, передает Крыминформ.

«Я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с мерами по наведению порядка в части увеличения административных штрафов кратно для юридических лиц. Это касается маломерных судов. Мы сегодня видим полный бардак, все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе на конфискации – конфискация орудия административного правонарушения. Конфискуем – сразу закончится вся ситуация. Один день проедем, у всех позабираем, если нет документов. И на этом все закончится», – сказал Аксёнов.

На заседании Совета министров Крыма Аксёнов также обратился к представителям правоохранительных органов с требованием возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц, допускающих нарушения в этой сфере.

Ранее Аксёнов заявил о возможном применении конфискации за нарушение правил пассажирских перевозок на территории Республики Крым. Глава республики предложил лишать транспортных средств нелегальных перевозчиков.