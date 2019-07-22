В оккупированном Крыму предлагают ввести конфискацию за нарушение использования маломерных судов / Видео
|15:20 30.07.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма предлагают ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до конфискации.
Об этом сегодня, 30 июля, заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов. Он сообщил, что с таким предложением уже обратился к председателю правительства России, передает Крыминформ.
«Я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с мерами по наведению порядка в части увеличения административных штрафов кратно для юридических лиц. Это касается маломерных судов. Мы сегодня видим полный бардак, все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе на конфискации – конфискация орудия административного правонарушения. Конфискуем – сразу закончится вся ситуация. Один день проедем, у всех позабираем, если нет документов. И на этом все закончится», – сказал Аксёнов.
На заседании Совета министров Крыма Аксёнов также обратился к представителям правоохранительных органов с требованием возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц, допускающих нарушения в этой сфере.
Ранее Аксёнов заявил о возможном применении конфискации за нарушение правил пассажирских перевозок на территории Республики Крым. Глава республики предложил лишать транспортных средств нелегальных перевозчиков.
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