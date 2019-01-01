Турпотік з України до Грузії з 2012 року зріс у 2,5 раза, у 2019 році цей показник зросте до 187 тис. осіб

12:10 30.07.2019   Украина

Кількість українських туристів у Грузії у 2018 році становила 177 тис., що в 2,5 раза перевищує кількість туристів з України порівняно з 2012 роком.

Про це повідомила перший заступник керівника Національної адміністрації туризму Грузії Русудан Мамацашвілі під час зустрічі з українськими журналістами в Тбілісі наприкінці минулого тижня, передає  Інтерфакс-Україна.

З посиланням на прогноз Національної адміністрації туризму Грузії вона сказала, що в 2019 році турпотік з України становитиме приблизно 187 тис. осіб.

Найбільш відвідуваними місцями серед українців у 2018 році були Тбілісі, Батумі, а також Кахетія (схід Грузії) і г. Казбек.

На думку Мамацашвілі, зростанню турпотоку з України до Грузії сприяє інформаційна кампанія її країни.

"Загалом Грузія у 2018 році прийняла 8,7 млн туристів. Прибуток від туризму становить приблизно $3,2 млрд", - уточнила вона, зазначивши: в минулому році Грузія витратила на туристичний маркетинг $11 млн.

Як повідомлялося з посиланням на думку посла Грузії в Україні Гела Думбадзе, туристичний потік з України до Грузії може зрости більше ніж удвічі - до 400 тис. осіб.

"Кількість туристів з України до Грузії може і має зрости до 400 тис. осіб. Я хотів би наголошено заявити: Грузія абсолютно безпечна країна. Зараз з України до Грузії приїжджають 170 тис. туристів на рік, я хотів би бачити більше. У Грузії українських туристів зустрічають завжди з широкою посмішкою й особливим ставленням", - сказав він.



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