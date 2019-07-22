Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав у СІЗО кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого ФСБ Росії у пропаганді тероризму.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Розмовляли дві години, обговорили багато питань, які його цікавили. Наріман докладно розпитував про підсумки виборів до Верховної Ради України та кількісне представництво у новообраному парламенті кримських татар», – розповів Малишевський.

За його словами, Мемедемінов передавав слова подяки українським ЗМІ і журналістам, які висвітлюють його процес.

«Обговорили інцидент, що трапився на останньому засіданні 24 липня, коли одному з цивільних журналістів суд не дозволив фото - і відеозйомку судового процесу. Загалом він налаштований позитивно і розцінює своє перебування за гратами як тимчасове явище. Досі утримується в спецблоці із ще одним ув'язненим, не скаржиться на умови утримання. В інформаційній ізоляції, обумовленій спецблоком, просив оформити на його ім'я передплату газет», – додав консул.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 29 травня постановив приступити до розгляду по суті справи кримськотатарського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова з 10 червня.