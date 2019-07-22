Український консул відвідав блогера Мемедемінова у російському СІЗО
|11:50 30.07.2019
|Крым
Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав у СІЗО кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого ФСБ Росії у пропаганді тероризму.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Розмовляли дві години, обговорили багато питань, які його цікавили. Наріман докладно розпитував про підсумки виборів до Верховної Ради України та кількісне представництво у новообраному парламенті кримських татар», – розповів Малишевський.
За його словами, Мемедемінов передавав слова подяки українським ЗМІ і журналістам, які висвітлюють його процес.
«Обговорили інцидент, що трапився на останньому засіданні 24 липня, коли одному з цивільних журналістів суд не дозволив фото - і відеозйомку судового процесу. Загалом він налаштований позитивно і розцінює своє перебування за гратами як тимчасове явище. Досі утримується в спецблоці із ще одним ув'язненим, не скаржиться на умови утримання. В інформаційній ізоляції, обумовленій спецблоком, просив оформити на його ім'я передплату газет», – додав консул.
Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 29 травня постановив приступити до розгляду по суті справи кримськотатарського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова з 10 червня.
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