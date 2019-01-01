Херсонский речпорт отгрузит первую с начала года партию ячменя в Грецию
|11:30 30.07.2019
|Украина
Филиал «Херсонский речной порт» ПАО АСК «Укрречфлот» запланировал перевалить первую в 2019 году партию ячменя в Грецию объёмом около 6 тыс. тонн.
Об сообщает «АПК-Информ» со ссылкой на данные Государственной службы морского и речного транспорта, передает Порты Украины.
«Порт загрузки — филиал «Херсонский речной порт» ЧАО АСК «Укрречфлот», причал № 3, порт разгрузки — Греция», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ориентировочная дата прибытия судов в порт загрузки — 2 августа.
Согласно официальным данным, Греция осуществляет ситуативные закупки украинского ячменя. Так, по итогам 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 — июнь 2018) из Украины в Грецию было поставлено 21,5 тыс. тонн ячменя, а в 2018-2019 МГ поставки были осуществлены лишь в сентябре 2018 года в объеме 3,3 тыс. тонн.
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