Филиал «Херсонский речной порт» ПАО АСК «Укрречфлот» запланировал перевалить первую в 2019 году партию ячменя в Грецию объёмом около 6 тыс. тонн.

Об сообщает «АПК-Информ» со ссылкой на данные Государственной службы морского и речного транспорта, передает Порты Украины.

«Порт загрузки — филиал «Херсонский речной порт» ЧАО АСК «Укрречфлот», причал № 3, порт разгрузки — Греция», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочная дата прибытия судов в порт загрузки — 2 августа.

Согласно официальным данным, Греция осуществляет ситуативные закупки украинского ячменя. Так, по итогам 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 — июнь 2018) из Украины в Грецию было поставлено 21,5 тыс. тонн ячменя, а в 2018-2019 МГ поставки были осуществлены лишь в сентябре 2018 года в объеме 3,3 тыс. тонн.