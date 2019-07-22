Воздушно-десантные войска в текущем году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.

Как рассказали источники «Известий» в минобороны, массированная высадка пройдет в рамках отработки одного из эпизодов стратегических учений «Центр-2019».

«В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ. В ходе учений будет отрабатываться оперативное усиление группировки российских войск, а также действие легких сил и высадка парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности. Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся», – пишет издание.

В частности, несколько важных этапов маневров запланированы в Арктике: на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады. Сейчас для учений готовится инфраструктура, создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.

11 июля десантники провели своего рода репетицию маневров. Около двух с половиной тысяч военнослужащих Новороссийской десантно-штурмовой дивизии на парашютах высадились в восточной части оккупированного Крыма. Личный состав дивизии из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками десантировался с высоты 600 м на две площадки — «Найманская» и «Охчи-Оба». Они считаются одними из самых сложных, так как находятся вблизи моря.

За всю историю ВДВ масштабные маневры с высадкой «вслепую» проводились только один раз – в 1981 году.