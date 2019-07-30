Американські сенатори демократ Кріс Ван Холлен і республіканець Марко Рубіо представили у середу законопроєкт, спрямований на те, щоб утримати Росію від втручання у вибори в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проєкт передбачає можливість запровадити жорсткі санкції щодо банківської, енергетичної та оборонної галузей РФ, а також суверенного боргу.

Згідно з деталями проєкту, він вимагатиме, щоб директор Національної розвідки США протягом 30 днів після будь-яких федеральних виборів встановив, чи втручалась Росія, інший уряд іноземної держави чи хтось інший, хто діє як іноземний агент, у вибори.

Якщо розвідка підтвердить втручання, закон вимагатиме запровадити протягом 10 днів обов'язкові санкції, зокрема, проти російських банків і енергетичних компаній.

Закон також мав би заборонити всі операції, які підпадають під юрисдикцію США, щодо російського суверенного боргу, російських державних облігацій і боргу будь-якої компанії, що належить або контролюється урядом Росії.

Санкції будуть включати блокування будь-яких активів в Сполучених Штатах осіб, проти яких націлені санкції, включаючи високопоставлених російських політичних діячів і лідерів бізнесу.

Росія заперечує спроби вплинути на вибори в США. Але розвідувальні і правоохоронні органи США виявили, що Москва намагалася втрутитися в голосування 2016 року, щоб підвищити шанси Трампа на перемогу в Білому домі.

Акт "Про стримування" спрямований проти Росії, але зазначає, що розвідка США визначила Китай, Іран і Північну Корею як інші великі іноземні кіберзагрози.