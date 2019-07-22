Росія влаштувала в окупованому Севастополі пропагандистське шоу до Дня Воєнно-морського флоту, який в РФ відзначають 28 липня.

І хоча деяки кримчане зауважують, що шоу було на “трієчку”, але дещо цікавого там показали. Зокрема, глядачі вперше побачили посадку протичовнового вертольота КА-27ПС на фрегат «Адмірал Ессен», який рухався. Після цього фрегат знищив корабель умовного «супротивника» крилатою ракетою «Калібр», повідомляє QHA media.

В російських ЗМІ детально описують, як посилився флот ЧФ РФ, що базується в окупованому Криму: в минулому році уведені до лав малі ракетні кораблі «Вишній Волочек» і «Орехово-Зуєво», патрульний корабель «Василь Биков», морський тральщик «Іван Антонов», рятувальне буксирне судно «Капітан Гур’єв» і буксирувальний катер «БУК-2190». Нещодавно до них приєднався новий патрульний корабель «Дмитро Рогачов». Крім того, трохи раніше склад ЧФ поповнили три нових фрегата проекту 11356: «Адмірал Макаров», «Адмірал Григорович» і «Адмірал Ессен», шість дизель-електричних підводних човнів з крилатими ракетами, більше десятка протидиверсійних і патрульних катерів різних проектів і ряд інших суден забезпечення.

В чому полягають пріоритети росіян в посиленні Чорноморського флоту? З якою метою Росія нарощує військово-морський потенціал в цьому регіоні? В чому полягає загроза від такої мілітаризації для України? Який приморський регіон може зазнати наступного удару росіян? І що саме Україна разом із союзниками в регіоні може протиставити РФ? Про це QHA media розповіли заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Михайло Самусь та головний редактор Black Sea News Андрій Клименко.

Як змінився Чорноморський флот Росії після окупації Криму?

Михайло Самусь : За роки анексії Криму абсолютно змінилась роль Чорноморського флоту. До початку російської агресії і анексії Криму ЧФ РФ був фактично музеєм радянської військової техніки, оскільки за угодами розподілу ЧФ з Україною, Росія не мала права оновлювати як корабельний, так і авіаційний склад флоту.

Після того, як РФ анексувала Крим, півострів перетворився на «авіаносець», який почали нашпиговувати сучасною військовою технікою. Основна увага була зроблена саме на посилення морського компоненту, а також ракетного та авіаційного. Сухопутний компонент тут не має великого значення, оскільки насправді Крим не є ані плацдармом для наступу, ані мішенню для атаки по суходолу.

Перш за все ЧФ РФ зараз має 6 підводних човнів – для Чорного моря це досить велика концентрація. Це сучасні підводні човни, в тому числі з крилатими ракетами «Калібр», які мають дальність 2500 м і можуть нести ядерну зброю. Навіть один підводний човен може тримати в напруженні фактично все Чорне море, а тут їх шість (2 підводних човни можуть постійно знаходитись в морі, 2 на базі, 2 на обслуговуванні).

Також дуже потужно посилено ракетний потенціал. Через те, що Україна припинила поставки газотурбінних установок для фрегатів проекту 11356, які РФ раніше планувала поставити до складу свого ЧФ, зараз Росія припинила їх будувати, і тепер будує малі ракетні кораблі, але які можуть нести крилаті ракети «Калібр» на борту.

Якщо казати про підводні човни і надводні кораблі саме з точки зору ракетного потенціалу, уже зібрано залп десь 100-120 ракет «Калібр», тобто одночасно може бути нанесений удар щонайменше ста ракетами, що досить потужно.

Також було надзвичайно посилено авіаційний компонент. В Криму наявні всі можливі компоненти російської авіації, в тому числі бомбардувальна і стратегічна авіація, в тому числі носії ядерної зброї і крилатих ракет.

Андрій Клименко : Ракетне угруповання надводних кораблів та підводних човнів на ЧФ РФ зараз найбільше серед флотів Російської Федерації, за винятком Північного флоту. До нього входять три фрегати, декілька корветів і 6 підводних човнів, які несуть ракети «Калібр».

Крім того, на Чорному морі знаходиться 8 великих десантних кораблів ЧФ РФ.

Одразу після окупації Криму Росія захопила українські кримські судобудівельні заводи. Таких заводів декілька. І завод «Фрегат», є судноремонтний завод в Феодосії, в Керчі, крім заводу «Залив». В Севастополі вона ремонтує військові судна і щоб ви розуміли обсяг – за час окупації на Сєвморзаводі було відремонтовано 38 кораблів.

"В чому полягає загроза для материкової України з боку Чорноморського флоту в Криму?".

Михайло Самусь : а сьогодні Чорноморський флот в окупованому Криму – це авіаційно-морський ракетний компонент, готовий до нанесення ударів по території України і по території Європи. Звісно, вони повністю контролюють акваторію Чорного і Азовського моря.

З цього і виходить найбільша загроза для України – саме ракети, авіація і кораблі з підводними човнами. Росія може завдати з Криму ракетно-авіаційний удар по території України, а кораблями і підводними човнами може блокувати комунікації, може закрити Україні вихід до моря, може завдавати з моря як вогневі удари по українській території, так і проводити морські десантні операції по береговій лінії України як в Чорному, так і в Азовському морі.

Нарощування підводних човнів, надводних кораблів, ракет і авіації – це ніяк не оборонна зброя. Якби в Криму нарощувались системи ППО і наземний компонент на лінії розмежування, будувались в цьому районі якісь оборонні лінії, фортифікаційні споруди, які б не давали українським військам наступати з континентальної частини України, то можна було б сказати, що це заходи з підготовки до оборони. А росіяни роблять речі абсолютно протилежні – вони нарощують в Криму ударні сили: крилаті ракети «Калібр» з дальністю 2,5 тис км, стратегічну бомбардувальну авіацію, ракетні кораблі, підводні човни, розміщують ракетні комплекси «Іскандер».

Це конкретні військові заходи для того, щоб домінувати в Чорному морі і контролювати його. Це контроль захопленої української економічної зони, наших нафти і газу, вишок.

Це можливість того, що в один не прекрасний день Росія може спокійно окупувати острів Зміїний і закрити не тільки вихід України до моря з півночі, з Одеси. Треба говорити чесно – в будь-який момент Росія може закрити нам вихід до світового океану, і це буде величезний удар по економіці.

До речі, такі дії можуть завдати потужного удару по економічним інтересам, наприклад, Румунії. Оскільки там знаходиться і економічна зона Румунії, і там вже розпочались потужні економічні проекти із залученням австрійських, американських, голандських фірм. Це буде величезний удар і по Румунії. І Румунія нічого не може зробити, оскільки переважання авіації, ракет і просто морських сил Росії є надзвичайно великим – на кілька порядків.

Андрій Клименко : Ракетне угруповання ЧФ РФ, я це підкреслюю, має досвід не навчального, а бойового застосування ракет «Калібр». Ми всі пам’ятаємо, як напочатку операції з окупації Криму і схожої операції з захоплення населених пунктів на сході України, був дуже серйозний психологічний бар’єр для військового – коли він вперше в своєму житті веде вогонь на ураження, по живих людях. І опір українських підрозділів розпочався тоді, коли вони переступили через це.

Я згадую ракети «Калібр» і російський Чорноморський флот саме в цьому контексті. Тобто командири фрегату, корвету чи підводного човна, які вже стріляли ракетами «Калібр» на ураження, розуміючи, що там загинуть десятки і сотні людей, вони вже давно переступили цей бар’єр, і тепер вони в психологічному стані спроможні натиснути ту ж червону кнопку, отримавши наказ стріляти, наприклад, по Одесі. Для них це не є проблема.

Вісім великих десантних кораблів ЧФ РФ, які знаходяться в Чорному морі, — це 8 батальйонів морської піхоти, які можна одночасно перекинути на берег в 8-ми різних місцях висадки десанту, з технікою, з танками, з БТРами. Тобто теоретично одну висадку можна розпочати біля Ізмаїлу, а останню біля Скадовська. У нас все узбережжя і Азовського, і Чорного моря майже на всьому протязі, це узбережжя дуже зручні для морських десантних операцій. Це пляжі — там немає скель, немає бурунів, немає рифів. І дуже велика є загроза десантних операцій військ РФ в умовах того, що наш надводний флот у дуже важкому стані.

І найбільш важливе – зараз на захопленому заводі «Море» в Феодосії і на заводі в Керчі будується 9(!) нових ракетних корветів – тих, які оснащуються ракетами «Калібр». Ще рік-два і ці 9 кораблів, на кожному по 8 ракет «Калібр», додадуться до Чорноморського флоту Росії. Навіщо таке морське угрупування, як не для війни? Для мирного часу не потрібна така кількість бойових кораблів з ракетами «Калібр».

Всього за час сирійської війни російський ВМФ стріляв по Сирії рівно 100 разів ракетами «Калібр», які мають дальність 2500-2600 кілометрів. З них 56 разів стріляли кораблі і підводні човни Чорноморського флоту і ті, що прийшли до Криму вже після окупації. І 44 рази стріляли кораблі Каспійської флотилії з Каспійського моря.

Коли матеріал готувався до публікації, стало відомо, що Росія не лише демонструє корабельну потужність на парадах, але і вже запроваджує обмежувальні заходи в Чорному морі, показуючи – хто тут господар.

За даними міжнародних приписів мореплавцям, Росія з 24 липня до 18 серпня 2019 року перекрила п’ять районів у Чорному морі, сумарна площа яких складає 118 570 км², тобто понад чверть площини всього моря. Чіткої причини закриття не вказується, частина ділянок названа як “з небезпечною навігацією та небезпекою плавання”, частина закрита для проведення заходів бойової підготовки.

Фактично вказані райони перекривають звичні та рекомендовані міжнародні морські суднохідні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України, майже блокуючи морське сполучення з цим країнами, зауважує Український мілітарний портал.

Президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI» Михайло Гончар акцентує:

“Якщо накласти мапу встановлення Росією заборонених зон на мапу проходження підводних газопроводів «Блакитний потік» та «Турецький потік», то значною мірою вони співпадають. Це означає, що Росія готується до перетворення Чорного моря в Час «Ч» в зону власного тотального контролю під приводом нейтралізації загроз для стратегічно важливої для Росії та Туреччини енергетичної інфраструктури”.