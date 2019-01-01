Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
|14:00 30.07.2019
|Грузия
Грузинская «Айгрупп» и китайская «Чанган» уже приступила к проектированию завода по производству электромобилей, который будет построен в Кутаиси.
Кроме того, в настоящее время идет рассмотрение тендерных предложений со стороны строительных компаний, потенциальных субподрядчиков проекта. Так же, идет процесс переговоров по поводу приобретения оборудования для предприятия, сообщает Бизнес Грузия.
Предполагается, что строительство завода начнется уже в сентябре.
«В сентябре мы наберем 300 рабочих, которые будут заняты строительством предприятия. Предварительно они будут переподготовлены в соответствии со сложностью проекта» - заявил глава «Айгрупп» Каха Гуледани.
Строительство начнется на участке в 100 гектаров и займет 18 месяцев. Предприятие будет производить 500 электромобилей в год, которые станут главным экспортным товаром Грузии.
Максимальное количество сотрудников завода после того, как его потенциал будет полностью освоен, составит 3000 человек.
Ще на цю тему:
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
Швейцарский производитель поездов Stadler может открыть вагоностроительный завод в Грузии
Китайский автоконцерн JAC планирует выйти на грузинский рынок
Недалеко от Тбилиси построят завод пластмассовых изделий
Кабмин Южной Осетии вложит 30 млн руб в строительство завода
В Грузии планируется производство тракторов под белорусским брендом
Tokyo Rope рассматривает возможность открытия завода в Грузии