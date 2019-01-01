Грузинская «Айгрупп» и китайская «Чанган» уже приступила к проектированию завода по производству электромобилей, который будет построен в Кутаиси.

Кроме того, в настоящее время идет рассмотрение тендерных предложений со стороны строительных компаний, потенциальных субподрядчиков проекта. Так же, идет процесс переговоров по поводу приобретения оборудования для предприятия, сообщает Бизнес Грузия.

Предполагается, что строительство завода начнется уже в сентябре.

«В сентябре мы наберем 300 рабочих, которые будут заняты строительством предприятия. Предварительно они будут переподготовлены в соответствии со сложностью проекта» - заявил глава «Айгрупп» Каха Гуледани.

Строительство начнется на участке в 100 гектаров и займет 18 месяцев. Предприятие будет производить 500 электромобилей в год, которые станут главным экспортным товаром Грузии.

Максимальное количество сотрудников завода после того, как его потенциал будет полностью освоен, составит 3000 человек.