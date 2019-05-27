В филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в городе Челябинск состоялся выпуск около 150 офицеров боевого управления.

Звание «лейтенант» получили втрое больше офицеров чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все выпускники распределены на конкретные воинские должности в войска, где будут работать с современным вооружением и оборудованием.

Накануне выпуска состоялся ритуал вручения выпускникам офицерских погон. Торжественная церемония выпуска состоялась на большом плацу филиала.

Параллельно с выпускными экзаменами в военном вузе шли вступительные испытания. В 2019 году на первый курс в Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» будет зачислено более 340 юношей на специальности «штурман» и «офицер боевого управления». В ближайший месяц им предстоит пройти «курс молодого бойца». В начале сентября первокурсники примут присягу на верность Отечеству.