В России выпуск офицеров военно-воздушной академии увеличился в три раза
|13:40 30.07.2019
|Россия
В филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в городе Челябинск состоялся выпуск около 150 офицеров боевого управления.
Звание «лейтенант» получили втрое больше офицеров чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Все выпускники распределены на конкретные воинские должности в войска, где будут работать с современным вооружением и оборудованием.
Накануне выпуска состоялся ритуал вручения выпускникам офицерских погон. Торжественная церемония выпуска состоялась на большом плацу филиала.
Параллельно с выпускными экзаменами в военном вузе шли вступительные испытания. В 2019 году на первый курс в Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» будет зачислено более 340 юношей на специальности «штурман» и «офицер боевого управления». В ближайший месяц им предстоит пройти «курс молодого бойца». В начале сентября первокурсники примут присягу на верность Отечеству.
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