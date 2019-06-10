Из следующей в оккупированный Крым автоцистерны вытекла соляная кислота
|13:20 30.07.2019
|Крым
Автоцистерна, перевозившая опасный груз с волгоградского химзавода в оккупированный Крым, разгерметизировалась в пути, на обочину дороги вытекло 20 куб. метров соляной кислоты.
Пострадавших нет, сообщил в понедельник, 29 июля, ТАСС официальный представитель главка МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
"На 177-м км автодороги "Волгоград - Сальск" в ночь на 28 июля на автомашине DAF ... перевозящей опасный груз - соляную кислоту - с химического завода АО "Каустик" на завод в Республику Крым, город Армянск, предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны. В результате на обочину автодороги вытекло 20 куб. м соляной кислоты. Нарядами ГАИ обеспечен отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось", - сказал Корнаухов.
Он уточнил, что наряд МЧС провел дезактивацию соляной кислоты, угрозы населению и окружающей среде нет.
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