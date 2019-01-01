Росавиация готова к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по возобновлению прерванного в 2015 году воздушного сообщения между странами.

Однако, контактов по этому поводу между странами не было, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

"Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, и других вопросов", - сказал он, уточнив, что никаких попыток наладить диалог с украинской стороны не было.

Авиасообщение с Украиной было закрыто 25 октября 2015 года. В конце сентября 2015 года в санкционный список Украины попал 21 российский авиаперевозчик (среди них и "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", UTair). В качестве ответного шага Росавиация также запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию.

Российская сторона ранее неоднократно сообщала о своей готовности к переговорам по восстановлению авиасообщения. Например, в апреле 2019 года Росавиация публично предложила провести переговоры по возобновлению авиасообщения с Украиной в полном объеме.