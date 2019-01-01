Росавиация хотела бы возобновить авиасообщение с Украиной

13:00 30.07.2019   Украина

Росавиация готова к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по возобновлению прерванного в 2015 году воздушного сообщения между странами.

Однако, контактов по этому поводу между странами не было, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

"Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, и других вопросов", - сказал он, уточнив, что никаких попыток наладить диалог с украинской стороны не было.

Авиасообщение с Украиной было закрыто 25 октября 2015 года. В конце сентября 2015 года в санкционный список Украины попал 21 российский авиаперевозчик (среди них и "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", UTair). В качестве ответного шага Росавиация также запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию.

Российская сторона ранее неоднократно сообщала о своей готовности к переговорам по восстановлению авиасообщения. Например, в апреле 2019 года Росавиация публично предложила провести переговоры по возобновлению авиасообщения с Украиной в полном объеме.



Ще на цю тему:

19:00 17.07.2019
Санкции: В РФ заявили, что освоили ремонт украинских двигателей для самолета "Руслан"
14:31 28.05.2019
США удалось сорвать один из контрактов на поставки российских С-400
10:41 11.04.2019
Санкции: Для производства самолетов-амфибий России понадобится "тотальное импортозамещение"
19:43 10.01.2019
В России заявили, что не откажутся от самолета МС-21, несмотря на санкции
11:25 28.09.2018
Из-за санкций российские авиакомпании прекращают полеты в Молдову / Видео
16:44 26.06.2018
Российская Объединенная авиастроительная корпорация передумала разрабатывать замену "Руслану"
18:59 05.06.2018
В России придумали, как строить у себя украинские "Русланы" в обход "Антонова"
15:09 29.05.2017
Российские самолеты Sukhoi Superjet простаивают из-за нехватки запчастей
09:35 24.05.2017
Украина обратится в ІКАО с претензиями к России
11:05 07.03.2017
В России призывают отказаться от иностранных самолетов
19:40 02.08.2016
Российские авиакомпании, несмотря на запрет, летают транзитом над Украиной
08:30 05.07.2016
Эксперт: Против российских авиакомпаний нужны антидемпинговые методы
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
09:20 30.07.2019
В Молдове отменили запрет на поездки чиновников в Россию
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
17:50 30.07.2019
ЮВО: Танкисты освоили новейшую методику стрельбы
15:00 30.07.2019
Российские ВДВ проведут самую масштабную высадку десанта "вслепую"
14:40 30.07.2019
США пропонують нові санкції щодо банківської, енергетичної та оборонної галузей РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 30.07.2019
Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
19:40 30.07.2019
Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
19:30 30.07.2019
Морська адміністрація хоче ліквідувати «ЧорноморНДІпроект»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд