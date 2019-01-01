Державне підприємство “Миколаївський суднобудівний завод” (МСЗ) має повернути 86,5 млн гривень, які йому виділив Державний концерн «Укроборонпром» для погашення боргів по заробітній платні робітникам.

Про це сьогодні розказав Генеральний директор заводу Валерій Калашников, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на НикВести.

Для повернення боргів МСЗ підписав з ДК «Укроборонпром» угоду про фінансову допомогу, яку підприємство зобов’язано повернути Концерну.

Саме за результатами цієї угоди 23 липня прес-служба Офісу президента України повідомила про погашення заробітної платні перед працівниками заводу.

“Ці гроші, 86,5 мільйонів, не впали до нас з нема, ці гроші завод в особі генерального директора, тобто мене, підписав угоду з «Укроборонпромом» про повернення фінансової допомоги, яку отримав та віддав всю. Ці кошти ми повинні повернути. Поки питання ще не вирішено, впродовж якого часу, але, звичайно, маємо повернути. Потрібно їх заробити і повернути. З бюджету заводу”, – заявив Валерій Калашников

Щодо термінів коли ці кошти мають бути повернуті наразі не відомо.

Нагадаємо, 23 липня Державний концерн «Укроборонпром» відзвітував про виконання доручення президента Володимира Зеленського у повному обсязі. За його інформацією, на рахунки державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» для погашення заборгованості із заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн. Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.