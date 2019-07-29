Стали відомі претенденти на придбання "дочки" російського банку

12:20 30.07.2019   Россия

"Фінансова компанія "Женева" і "Європейське ощадне товариство" мають намір купити 99,8% акцій Промінвестбанку.

Про це йдеться в повідомленнях компаній в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає Stockworld, пише Економична правда.

Компанії мають намір придбати 5,08 млрд штук акцій, що становить 99,7726% статутного капіталу банку.

Кінцевим бенефіціаром обох компаній є кіпріот Антоніоу Константінос.

За даними ЗМІ, також ці компанії пов'язують з Андрієм Волковим, який раніше був головою правління українського Альфа-банку.

Аукціон з продажу акцій призначений на біржі ПФТС на 28 серпня.

Раніше повідомлялось, що пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на біржі ПФТС.

Стартова ціна пакета - 532,1 млн грн.

Виставлений на продаж пакет акцій було стягнуто.

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.



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