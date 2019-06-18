Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" проекта 09851, которая станет вторым носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", спустят на воду на заводе "Севмаш" до конца 2019 года.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе, пишет FlotProm/

Подлодку "Хабаровск" заложили на "Севмаше" в июле 2014 года. Субмарина, как и первый носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" – атомная подлодка проекта 09852 "Белгород", разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). О технических данных АПЛ на данный момент ничего неизвестно.

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" проекта 09852 изначально строился по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет". Завершение строительства "Белгорода" ожидалось до конца 2018 года, но АПЛ вывели из эллинга для спуска на воду только 23 апреля 2019 года. Предполагается, что субмарину передадут ВМФ в конце 2020 года.

"Подводная лодка "Белгород" станет испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет АПЛ "Хабаровск" проекта 09851, которую должны спустить на воду в этом году. Ее достройка будет вестись на плаву", – уточнил собеседник агентства.

Ранее, в мае 2019 года, источник в оборонно-промышленном комплексе утверждал, что "Хабаровск" спустят на воду весной 2020 года, а флоту передадут в 2022 году.

По предварительной информации, боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов.