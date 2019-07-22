В оккупированном Крыму водолазы МЧС отработали навыки поиска потерпевших под водой
|12:00 30.07.2019
|Крым
МЧС провели тренировку по поиску потерпевших под водой и подводному ориентированию на Марсианском озере в селе Скалистое Бахчисарайского района.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС оккупированного Крыма, передает Крыминформ.
«Специалисты аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек осуществили тренировочные водолазные спуски на водоеме в селе Скалистое. Спуски проводились на озере, называемом местными жителями Марсианским, на глубине до 10 метров. В ходе занятия были отработаны действия по подводному маневрированию, навыки подводного ориентирования, взаимодействия под водой. Кроме того, отработали навыки поиска под водой и парных спусков», – сообщили в пресс-службе.
Как отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, тренировочные спуски проводятся как с целью повышения мастерства спасателей-водолазов, так и с целью проверки водолазного оборудования. «Для проведения спасработ на воде у сотрудников МЧС имеется все необходимое оборудование: моторные и весельные лодки, акваланги, гидрокостюмы, спасательные круги и жилеты, концы Александрова, медикаменты», – приводит слова Шахова пресс-служба министерства.
Ранее в МЧС Крыма сообщили, что Черноморский и Судакский аварийно-спасательные отряды получили на вооружение новые моторные лодки «Буревестник-530». Кроме того, в этом году спасатели получили шесть новых автомобилей «УАЗ» – четыре так называемые «таблетки» и два «Патриота».
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