Самолеты США опять провели разведку у берегов оккупированного Крыма / Карты
|11:20 30.07.2019
|Крым
Самолёты радиоэлектронной разведки, военно морского флота США проводят разведку оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщает Plane Radar в соцсети Twitter, пишет Информационнное сопротивление.
Самолет Lockheed ЕР-3Е Orion (#Aries II), рег. номер 156511 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит. Через некоторое время он вошел в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Крыма.
Кроме того, побережье Крыма разведывает патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004, взлетевший с авиабазы Сигонелла.
Напомним, 27 июля два американских самолета уже проводили разведку у берегов оккупированного Крыма. Тогда один из самолетов приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 км от Севастополя.
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