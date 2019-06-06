Самолёты радиоэлектронной разведки, военно морского флота США проводят разведку оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Plane Radar в соцсети Twitter, пишет Информационнное сопротивление.

Самолет Lockheed ЕР-3Е Orion (#Aries II), рег. номер 156511 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит. Через некоторое время он вошел в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Крыма.

Кроме того, побережье Крыма разведывает патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004, взлетевший с авиабазы Сигонелла.

Напомним, 27 июля два американских самолета уже проводили разведку у берегов оккупированного Крыма. Тогда один из самолетов приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 км от Севастополя.