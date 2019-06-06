Самолеты США опять провели разведку у берегов оккупированного Крыма / Карты

11:20 30.07.2019   Крым

Самолёты радиоэлектронной разведки, военно морского флота США проводят разведку оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Plane Radar в соцсети Twitter, пишет Информационнное сопротивление.

Самолет Lockheed ЕР-3Е Orion (#Aries II), рег. номер 156511 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит. Через некоторое время он вошел в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Крыма.

Кроме того, побережье Крыма разведывает патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004, взлетевший с авиабазы Сигонелла.

Напомним, 27 июля два американских самолета уже проводили разведку у берегов оккупированного Крыма. Тогда один из самолетов приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 км от Севастополя.



Ще на цю тему:

10:20 26.07.2019
Военные самолеты США и Британии провели разведку у берегов оккупированного Крыма
11:58 09.07.2019
Літак Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова
13:20 01.07.2019
Разведку у берегов оккупированного Крыма провел американский беспилотник / Карта
14:40 24.06.2019
Шесть часов беспилотник и самолет США кружили над оккупированным Крымом / Карта
19:45 12.06.2019
Розвідка США показала навіщо Росії Крим / Супутникові знімки
17:15 06.06.2019
Відразу три літаки ВПС США патрулюють акваторію Чорного моря
11:31 05.06.2019
Американський літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем біля окупованого Криму / Мапа
20:31 28.05.2019
Патрульний літак США виконав політ біля узбережжя окупованого Криму / Мапа
18:31 22.05.2019
Узбережжя окупованого Криму патрулював американський стратегічний безпілотник / Мапа
12:31 17.05.2019
Беспилотник ВВС США провел пятичасовую ночную разведку у берегов оккупированного Крыма
17:01 15.05.2019
Протичовновий літак P-8A POSEIDON здійснив польот вздовж окупованого Криму / Мапа
19:15 07.05.2019
Стратегічний безпілотник CША помітили біля берегів окупованого Криму / Мапа
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Всі новини країни
Армения Армения
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
Всі новини країни
Греция Греция
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
13:44 29.07.2019
В Грузии стартуют международные учения Agile Spirit с участием Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
09:20 30.07.2019
В Молдове отменили запрет на поездки чиновников в Россию
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
17:50 30.07.2019
ЮВО: Танкисты освоили новейшую методику стрельбы
15:00 30.07.2019
Российские ВДВ проведут самую масштабную высадку десанта "вслепую"
14:40 30.07.2019
США пропонують нові санкції щодо банківської, енергетичної та оборонної галузей РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 30.07.2019
Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
19:40 30.07.2019
Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
19:30 30.07.2019
Морська адміністрація хоче ліквідувати «ЧорноморНДІпроект»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд