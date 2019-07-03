ТОВ «Паралель-М ЛТД», яке експлуатує однойменну мережу автозаправних комплексів, минулого тижня імпортувало 10 тисяч тонн дизельного палива танкером по морю до порту «Чорноморськ».

Про це повідомляють Порти України з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляється, ресурс виробництва нафтової групи Hellenic Petroleum прибув з Греції для забезпечення виробничих активів одного з найбільших промислових холдингів України.

«Для «Паралелі» досвід постачання дизпалива танкером став дебютним. На цьому етапі ми не виключаємо можливості використання подібної практики в майбутньому, бо вважаємо цей досвід досить перспективним варіантом забезпечення ресурсом в умовах дефіциту палива на ринку», - повідомив директор департаменту закупівель і оптових продажів «Паралель-М ЛТД» Леонід Новосельський.

Урядовою постановою №624 від 17 липня 2019 року з 1 серпня 2019 року запроваджується спецмито 3,75% на дизельне паливо (УКТЗЕД 2710194300 - 2710194800), яке постачається трубопровідним транспортом, з 1 жовтня 2019 року воно зросте до 4%. Мито на постачання зрідженого газу (УКТЗЕД 2711121100) з 1 серпня складе 1,75%, з 1 жовтня - 3%.

«Паралель» реалізує своє паливо на 60 АЗК і АЗС у Дніпропетровській, Запорізькій областях та на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей.