В оккупированном Крыму опять объявлен марафон по сбору средств на оплату штрафов, присужденных крымским татарам за акцию в поддержку крымскотатарских политзаключенных.

Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева, передает ATR.

«Мы гордимся их поступком, а общую сумму снова разделим на всех в рамках всекрымского марафона, потому что единство дороже штрафов. Поддержите сегодня наших достойных мужчин. Принимайте участие во флешмобе и марафоне», — написала она.

Напомним, что по состоянию на 18.00 часов 29 июляТаганский районный суд Москвы назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей крымчанам.

Как известно, 11 июля 2019 года под зданием Верховного суда РФ были задержаны и погружены в автозаки 46 крымских татар, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами в Крыму. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ. Также известно, что 10 июля в 11:00 на Красной площади в Москве началась акция протеста против преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Через несколько минут после начала пикета российская полиция задержала семь человек. В отношении задержанных также были составлены админпротоколы.