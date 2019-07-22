В оккупированном Крыму опять объявили марафон по сбору средств для оплаты штрафов
|10:40 30.07.2019
|Крым
В оккупированном Крыму опять объявлен марафон по сбору средств на оплату штрафов, присужденных крымским татарам за акцию в поддержку крымскотатарских политзаключенных.
Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева, передает ATR.
«Мы гордимся их поступком, а общую сумму снова разделим на всех в рамках всекрымского марафона, потому что единство дороже штрафов. Поддержите сегодня наших достойных мужчин. Принимайте участие во флешмобе и марафоне», — написала она.
Напомним, что по состоянию на 18.00 часов 29 июляТаганский районный суд Москвы назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей крымчанам.
Как известно, 11 июля 2019 года под зданием Верховного суда РФ были задержаны и погружены в автозаки 46 крымских татар, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами в Крыму. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ. Также известно, что 10 июля в 11:00 на Красной площади в Москве началась акция протеста против преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Через несколько минут после начала пикета российская полиция задержала семь человек. В отношении задержанных также были составлены админпротоколы.
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