Конституційний суд Румунії в понеділок відмінив зміни до Кримінального кодексу, внесені правлячими соціал-демократами, які зупинили б багато антикорупційних справ в одній з найбільш корумпованих країн Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це вже вдруге Конституційний суд скасував зміни до кримінального кодексу, внесені правлячою коаліцією соціал-демократів та їхнім молодшим партнером, партією ALDE.

Поправки передбачали скорочення терміну позовної давності деяких правопорушень. Такий крок автоматично припинив би ряд справ, зменшив терміни ув'язнення та декриміналізував недбалість на робочому місці.

24 квітня нижня палата парламенту Румунії схвалила зміни до кримінального кодексу.

У Європейській комісії критикували Румунію за відсутність прогресу у проведенні судової реформи, спробах проштовхнути правові зміни, які послаблюють незалежність судової влади, та допомогти політикам, звинуваченим у корупції, зокрема лідеру Соціал-демократичної партії Лівіу Драгні.

КС оприлюднить подробиці рішення пізніше у понеділок. Законопроєкти повертаються до парламенту, який повинен змінити їх відповідно до рішення суду.

Венеціанська комісія попередньо рекомендувала повністю скасувати ці два законопроєкти.

Повідомлялось, що в суботу, 27 липня, у Бухаресті відбувся масовий протест проти халатності і некомпетентності поліції.

Протестувальники стверджували, що очевидне недбале поводження з вбивствами показало, що зміни до судового законодавства послабили не лише антикорупційні справи, а й здатність держави боротися з ширшими злочинами.