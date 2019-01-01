У РНБО підтримали проведення нового конкурсу на видобуток газу на шельфі в Чорному морі
|10:00 30.07.2019
|Украина
Голова Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк підтримує намір прем’єр-міністра Володимира Гройсмана повторно провести конкурс щодо залучення газовидобувних компаній до розробки вуглеводної ділянки “Дельфін”, що на шельфі у Чорному морі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію голови РНБО у Facebook.
“Рішення щодо оголошення нового конкурсу на шельф однозначно правильне”, — написав А. Данилюк.
Голова РНБО вважає, що при проведенні конкурсу штучно обмежувалися терміни й це ускладнило аналіз родовища та підготовку конкурсних пропозицій.
“Серйозні компанії на таких умовах брати участь не будуть. При затвердженні нових умов необхідно передбачити терміни не менше 6 місяців”, — підкреслив він.
Данилюк також додав, що сфера потребує інвестицій.
Напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що повторно оголошується конкурс на видобуток газу на шельфі у Чорному морі. Україна очікує, що в український ринок зайдуть світові гравці, зокрема, Гройсман уточнив, що розраховував на участь у конкурсі Shell чи Exxon.
Як повідомлялось, 12 квітня 2019 року Кабінет міністрів України оголосив про проведення конкурсу на розробку вуглеводнів на шельфі у Чорному морі. Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.
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