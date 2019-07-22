Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
|21:06 29.07.2019
|Россия
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили прикрытие на марше с воздуха колонны боевой техники 49-й общевойсковой армии.
Военнослужащие выполнили поиск засад и позиций артиллерии на маршрутах движения техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе движения колонн подразделения охраны и обороны выполнили отражение атак диверсионных групп и преодолели условно зараженные участки местности.
Маскировку на всех маршрутах обеспечивали штатные инженерные подразделения и специалисты радиационной, химической и биологической защиты соединения.
В командно-штабном учении на местности задействованы штабы двух общевойсковых объединений, экипажи армейской авиации, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе более 20 вертолетов и самолетов.
Ще на цю тему:
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
Морпехи Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне побережья
В Украине стартовали масштабные учения ВСУ
Мотострелки ЮВО в Чечне отразили ночную атаку условного НВФ
В Каире состоялась заключительная конференция по проведению совместного российско-египетского учения «Стрела дружбы-2019»
Вертолетчики ЮВО выполнили переброску аэромобильных групп на боевых квадроциклах в тыл условного противника
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї