Более 20 групп специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели десантирование в районы развертывания полевых командных пунктов 49-й и 58-й общевойсковых армий в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения.

Группы спецназа десантировались парашютным и беспарашютным способом из вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35. Задачей групп является диверсионно-разведывательная деятельность в районе развернутых командных пунктов общевойсковых объединений с фото и видеофиксацией расположения боевой и специальной техники, выведение из строя транспортных средств и полевых узлов связи условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Данная методика хорошо зарекомендовала себя на всех прошедших учениях на местности, внося эффект реального противостояния группировок войск в современном общевойсковом бою.

В командно-штабном учении на местности задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.