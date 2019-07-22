Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
|18:59 29.07.2019
|Россия
Более 20 групп специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели десантирование в районы развертывания полевых командных пунктов 49-й и 58-й общевойсковых армий в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения.
Группы спецназа десантировались парашютным и беспарашютным способом из вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35. Задачей групп является диверсионно-разведывательная деятельность в районе развернутых командных пунктов общевойсковых объединений с фото и видеофиксацией расположения боевой и специальной техники, выведение из строя транспортных средств и полевых узлов связи условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Данная методика хорошо зарекомендовала себя на всех прошедших учениях на местности, внося эффект реального противостояния группировок войск в современном общевойсковом бою.
В командно-штабном учении на местности задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.
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