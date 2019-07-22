В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
|15:00 29.07.2019
|Россия
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.
Подразделения ракетного соединения из Краснодарского края ранее были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе выдвижения военнослужащие отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.
В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.
На учение привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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