Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения из Краснодарского края ранее были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе выдвижения военнослужащие отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.

В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

На учение привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.