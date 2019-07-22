Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности
|13:34 29.07.2019
|Абхазия
В рамках плана боевой подготовки военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горно-лесистой местности.
Особым этапом стало проведение учения по ликвидации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, скрывающихся в горных массивах, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе мероприятия на полигоне Цабал военнослужащие прибыли в назначенный район и провели разведку возможных маршрутов выдвижения ДРГ условного противника и районов их размещения. Далее разведчики устроили засады и при обнаружении условных диверсантов уничтожили их огнем из ВСС (винтовок специальных снайперских) «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.
Кроме того, с использованием штатных средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М», комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» военнослужащие отработали задачи в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника.
Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили «Тигр», разведывательные машины «Дозор» и бронетранспортеры БТР-82АМ. Учеба на полигоне продлится до середины августа.
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