В Волгоградской области на полигоне Прудбой началось двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа (ЮВО) с применением аэромобильных групп.

В течение недели военнослужащие совершат марш в район боевого применения с ведением боевых действий против диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника для выполнения поставленных задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особенностью учения станет высадка передовых группы десанта, захват плацдарма приземления, обеспечение высадки главных сил, выдвижение после высадки на указанный рубеж, уничтожение противника и захват рубежа, ведение боя до подхода главных сил, а также порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет и выгрузка из него в районе применения.

Особое внимание будет уделено действиям мотострелковых взводов в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, а также многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ и ударные Ми-28